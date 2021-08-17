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Обыски в Крыму: трех из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

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Киев, Вторник 17 августа 2021 20:38
Обыски в Крыму: трех из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца Фото: трех из пяти задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных сегодня крымских татар. Меру пресечения еще двоим активистам изберут завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Подконтрольные России так называемые ′′суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в своем Facebook.

По ее данным, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября, а Джеббар Бециров - до 10 октября. Им инкриминируют ′′организацию деятельности′′ Хизб ут-Тахрир".

Рустем Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в ′′участии в организации′′ "Хизб ут-Тахрир".

"Завтра меру пресечения изберут Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву", - уточнила омбудсмен.

Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированым и потребовала их немедленного освобождения.

Денисова также призывала международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины - крымских татар.

Фото: трех из пяти задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

На задержание крымчан отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, потребовав их немедленного освобождения.

МИД Украины также отреагировал на обыски, назвав их провокацией накануне "Крымской платформы".

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Симферополь Крым Денисова
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