Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения", - написал он.

В частности, всю современную технику вывезли в РФ. Отмечается, что оккупанты обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения.

Кроме того, россияне были шокированы от оснащения больниц, поэтому в первые дни оккупации они все оборудование демонтировали и перевезли в Луганск и Россию.

"Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!",- сказал глава ОВА.