Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ

Российские войска из города Кременная Луганской области вывозят оборудование из больниц и школ в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения", - написал он.
В частности, всю современную технику вывезли в РФ. Отмечается, что оккупанты обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения.
Кроме того, россияне были шокированы от оснащения больниц, поэтому в первые дни оккупации они все оборудование демонтировали и перевезли в Луганск и Россию.
"Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!",- сказал глава ОВА.
Ранее мы сообщали, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным.
Также мы писали, что с начала вторжения РФ погибли 30 студентов Луганского университета.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!