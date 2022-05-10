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Оккупанты из Кременной вывозят оборудование из больниц и школ в РФ

Российские военные вывезли из Кременной все оборудование (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска из города Кременная Луганской области вывозят оборудование из больниц и школ в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения", - написал он.

В частности, всю современную технику вывезли в РФ. Отмечается, что оккупанты обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения.

Кроме того, россияне были шокированы от оснащения больниц, поэтому в первые дни оккупации они все оборудование демонтировали и перевезли в Луганск и Россию.

"Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!",- сказал глава ОВА.

Ранее мы сообщали, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным.

Также мы писали, что с начала вторжения РФ погибли 30 студентов Луганского университета.

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ЛуганскКременная