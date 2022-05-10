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Окупанти з Кремінної вивозять обладнання з лікарень та шкіл до РФ

Російські військові вивзли з Кремінної все обладнання (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська з міста Кремінна Луганської області вивозять обладнання з лікарень та шкіл до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення", - написав він.

Зокрема, всю сучасну техніку вивезли до РФ. Зазначається, що окупанти обстежили кожен сантиметр освітнього закладу.

Окрім того, росіяни були шоковані від оснащення лікарень, тому у перші дні окупації вони усе обладнання демонтували та перевезли до Луганська та Росію.

"Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?!", - сказав голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним.

Також ми писали, що від початку вторгнення РФ загинули 30 студентів Луганського університету.

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