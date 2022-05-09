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ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным

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Северодонецк, Понедельник 09 мая 2022 16:17
ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в Рубежном противник ежедневно несет потери, и только за вчера украинские бойцы уничтожили пять танков и около двух десятков оккупантов.

"Линия обороны - без изменений. Воеводовка возле Северодонецка - полностью наша, ВСУ закрепили позиции", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что эвакуация из Луганской области возобновится, когда украинские военные полностью зачистят Белогоровку, в которую вошли российские оккупанты.

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Вооруженные силы Украины Северодонецк Рубежное
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