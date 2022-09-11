Оккупанты в Каховке Херсонской области второй раз похитили директора школы

В Каховке Херсонской области российские оккупанты уже второй раз похитили из дома директора местной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Каховской городской территориальной громады.

"10 сентября из своего дома с применением силы вооруженными военными РФ второй раз был похищен директор школы Пендальчук Виктор Михайлович. Первый раз его забирали в застенки 30 апреля", - говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение педагога неизвестно. В настоящее время в подвалах и застенках российских военных находятся по меньшей мере девять жителей Каховской громады.