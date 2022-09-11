Окупанти в Каховці Херсонської області вдруге викрали директора школи

У Каховці Херсонської області російські окупанти вже вдруге викрали з будинку директора місцевої школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Каховської міської територіальної громади.
"10 вересня зі свого будинку із застосуванням сили озброєними військовими РФ вдруге був викрадений директор школи Пендальчук Віктор Михайлович. Перший раз його забирали в катівні 30 квітня", - йдеться в повідомленні.
На даний час місцеперебування педагога невідоме. В цей час в підвалах і катівнях російських військових знаходяться щонайменше дев'ять жителів Каховської громади.
Раніше ми писали, що російські окупанти за останній місяць викрали і утримують в підвалах 7 цивільних з окупованої Каховської громади в Херсонській області.
Також раніше повідомлялося, що окупанти викрали двох директорів ліцеїв у Новій Каховці.
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