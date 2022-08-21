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Оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке, - мэр

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Херсонская область, Воскресенье 21 августа 2022 18:19
Оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке, - мэр Иллюстративное фото: оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представители оккупационной "власти" Новой Каховки похитили директоров местных лицеев Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Новой Каховки Владимира Коваленко в комментарии "Суспільне".

По его словам, Дубас и Якубову "арестовали" в результате доноса одной из коллаборанток в Новой Каховке.

"Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали. По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали", - рассказал Коваленко.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника и захватили главный корпус вуза.

Также мы писали, что главу Зеленоподской ОТГ Херсонской области Алену Пелешок похитили вместе с водителем сельсовета.

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