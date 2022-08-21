Оккупанты похитили двух директоров лицеев в Новой Каховке, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Новой Каховки Владимира Коваленко в комментарии " Суспільне ".

По его словам, Дубас и Якубову "арестовали" в результате доноса одной из коллаборанток в Новой Каховке.

"Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. Насколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, якобы они не всю материальную базу передали. По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали", - рассказал Коваленко.