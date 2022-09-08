Оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины (фото)

Российские оккупанты за последний месяц похитили и удерживают в подвалах 7 гражданских из оккупированной общины в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каховской городской территориальной общины.

В настоящее время в подвалах оккупантов находятся семеро жителей Каховской общины: Чистяков Александр - с 10.08;

Панчук Валерий - с 22.08;

Середин Владимир - с 25.08;

Михович Андрей - с 25.08;

Панчук Юрий - с 28.08;

Серов Виталий - с 31.08;

Гончарова Ирина - с 06.09;

Ступин Владимир - с 06.09; "Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших отцов, мужей, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. Не молчите!",- говорится в публикации.