Оккупанты изменили тактику и могут усилить наступление на Северодонецк, - ISW

Российские оккупанты могут провести наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни. Захватчики хотят полностью отрезать украинские пути коммуникации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что войска РФ изменили тактику ведения боев.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Кроме того, институт, анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления, вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.
Также, по мнению экспертов ISW, "российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни".
В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики украинцев в этом районе.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА Гайдая, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.
Сейчас почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.
На подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения. Из них 15 тысяч - в Северодонецкой общине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.