Оккупанты изменили тактику и могут усилить наступление на Северодонецк, - ISW

Отмечается, что войска РФ изменили тактику ведения боев.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Россияне, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.

Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь разрушить ключевой логистический центр для украинских войск, действующих на востоке.

Кроме того, институт, анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления, вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

Также, по мнению экспертов ISW, "российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни".

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики украинцев в этом районе.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Гайдая, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Сейчас почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

На подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения. Из них 15 тысяч - в Северодонецкой общине.

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