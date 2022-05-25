ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Люди из Луганской области выезжать не хотят, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 21:12
Люди из Луганской области выезжать не хотят, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай (Telegram)
Автор: Евгений Прокопенко

Жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Глава Луганской ОВА рассказал, что сейчас Северодонецк не окружен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.

"В целом на подконтрольной нам Луганской области - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят", - сказал Гайдай.

Он добавил, что из-за отсутствия газа в Лисичанске не сможет работать хлебная пекарня.

Напомним, российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту