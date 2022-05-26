Окупанти змінили тактику і можуть посилити наступ на Сєвєродонецьк, - ISW

Російські окупанти можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями. Загарбники хочуть повністю відрізати українські шляхи комунікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що війська РФ змінили тактику ведення боїв.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Крім того, інститут, аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомляє, що Росія буде створювати "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення, замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.
Також, на думку експертів ISW, "російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями".
В Інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики українців у цьому районі.
Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в області. Він зазначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.
Зараз майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.
На підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.
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