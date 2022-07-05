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Оккупанты испугались украинских ракет и усилили охрану Крымского моста

Фото: оккупанты испугались украинских ракет и усилили охрану Крымского моста (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием из-за страха, что его могут атаковать украинские военные.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил неназванный источник в силовых структурах.

Он рассказал, что на мосту были установлены щиты-мишени с отражающими элементами, которые должны помочь в случае ракетного удара.

При этом, по словам российского военного эксперта Сергея Горбачева, россияне задействовали в охране моста "силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговой охраны и Росгвардии".

Напомним, ранее стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины получило подробную техническую документацию "Крымского моста".

Также мы писали, что, по словам советника главы МВД Виктора Андрусива, разрушение Крымского моста является вопросом времени.

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