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Окупанти злякалися українських ракет та посилили охорону Кримського мосту

Фото: окупанти злякалися українських ракет та посилили охорону Кримського мосту (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росіяни посилили оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости", про це заявило неназване джерело в силових структурах.

Він розповів, що на мосту були встановлені щити-мішені з відбиваючими елементами, які повинні допомогти в разі ракетного удару.

При цьому, за словами російського військового експерта Сергія Горбачова, росіяни задіяли в охороні мосту "сили Південного військового округу, Чорноморського флоту, берегової охорони і Росгвардії".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України отримало детальну технічну документацію "Кримського мосту".

Також ми писали, що, за словами радника глави МВС Віктора Андрусіва, руйнування Кримського мосту є питанням часу.

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