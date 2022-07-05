Окупанти злякалися українських ракет та посилили охорону Кримського мосту

Росіяни посилили оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ", про це заявило неназване джерело в силових структурах.

Він розповів, що на мосту були встановлені щити-мішені з відбиваючими елементами, які повинні допомогти в разі ракетного удару.

При цьому, за словами російського військового експерта Сергія Горбачова, росіяни задіяли в охороні мосту "сили Південного військового округу, Чорноморського флоту, берегової охорони і Росгвардії".