Оккупанты используют игровые приложения для сбора данных в Украине: в ГУР раскрыли схему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Через российские приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении, где уточняется, что речь идет о приложениях, разработанных в РФ, поскольку к ним имеют отношение спецслужбы Кремля.

Как себя обезопасить