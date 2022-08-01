Оккупанты используют игровые приложения для сбора данных в Украине: в ГУР раскрыли схему
Фото: Кремль использует игровые программы, разработанные в РФ, для сбора данных в Украине (freepik com)
Оккупанты используют мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Через российские приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении, где уточняется, что речь идет о приложениях, разработанных в РФ, поскольку к ним имеют отношение спецслужбы Кремля.
Как себя обезопасить
- пользователя должно насторожить, если в приложении предлагается производить фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.
- для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать их только из официальных источников - AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д. А также проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей и т.д.
Ранее украинская разведка призвала жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
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