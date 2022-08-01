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Окупанти використовують ігрові застосунки для збору даних в Україні: в ГУР розкрили схему

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 18:05
Окупанти використовують ігрові застосунки для збору даних в Україні: в ГУР розкрили схему Фото: Кремль використовує ігрові програми, розроблені в РФ, для збору даних в Україні (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти використовують мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що мова йде про за стосунки, розроблених в РФ, бо до них мають відношення спецслужби Кремля.

Як себе убезпечити

  • користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести “малюнок” на асфальті.
  • для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел - AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін. А також перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.

Раніше українська розвідка закликала мешканців Енергодару (Запорізька область) надати координати окупаційних військ та колаборантів.

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