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Окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати, - Зеленський

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Маріуполь, П'ятниця 11 березня 2022 00:42
Окупанти мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і постійно обстрілювати, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Ситуація в Маріуполі Донецької області в ході війни Росії проти України критична. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. При цьому у російських окупантів є чіткий наказ тримати місто в заручниках і не випускати мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час чергового брифінгу.

Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча українська сторона зробила все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору. Але російські війська не зупинили вогонь.

Попри це в місто була відправлена допомога для Маріуполя, з їжею, водою і медикаментами.

"Окупанти почали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Вони зробили це спеціально. Вони знали, що зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках, знущатися з нього, постійно бомбардувати, постійно обстрілювати", - заявив глава держави.

Нагадаємо, перед тим, як бомба знищила пологовий будинок у Маріуполі, спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції". У такий спосіб вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Ми також писали про те, що Зеленський заявив, що авіабомба на пологовий будинок - це геноцид українців.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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