Оккупанты хвастаются, как обстреливают мирное население и пытают военных: перехват СБУ

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали-он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлаг сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывает своему отцу оккупант, который еще не так давно пытался продвинуться на Харьковскую область.

Он увлеченно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством.

"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала. По людям прошлись. У нас оружие, танк. Если кто заблудится - минус дом и живи, как хочешь", - говорит оккупант.

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца-он радуется, что воспитал палача.