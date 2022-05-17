Окупанти хизуються, як обстрілюють мирне населення та катують військових: перехоплення СБУ

"Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали - він казати не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемету, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшляк зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", - розказує своєму батьку окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківську область.

Він захоплено розповідає, що окупанти "артой накрили" мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством.

"Пацани на розвідку сходили, принесли: ковбаси, майонезу, сала. По людях пройшлися. У нас зброя, танк. Якщо хтось заблукає - мінус будинок і живи, як хочеш", - говорить окупант.

Такі нелюдські вчинки не обурюють батька - він радіє, що виховав ката.