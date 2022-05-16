Окупанти хочуть встановити повний контроль на півдні і почали посилено укріплюватися, - ІSW

Російські окупанти хочуть встановити повний контроль на захоплених територіях півдня України. У зв'язку з цим вони почали активно укріплюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на захоплених територіях півдня російські солдати почали рити траншеї та будувати бетонні огорожі в Херсонській області, недалеко від Мелітополя та на заході Запорізької області. Таким чином РФ хоче зміцнити контроль на півдні та попередити просування ЗСУ. Водночас неспішне просування російських військ на сході України змушує РФ відмовитися від попередніх планів. Зокрема, ворожі сили, ймовірно, відмовляться від ідеї виходу на адміністративні кордони Донецької області і зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, щоб встановити повний контроль у Луганській області.