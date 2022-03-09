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Оккупанты хотят перекачивать горючее из Беларуси для обеспечения войск, - Генштаб

Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты планируют для обеспечения собственных войск и техники горючим подключиться к центральному нефтепродуктопроводу и организовать перекачку с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в Генштабе, российские оккупационные силы планируют создать на временно захваченной украинской территории сеть полевых трубопроводов, чтобы была возможность подключить их к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивать горючее с территории Республики Беларусь.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что военно-политическое руководство Беларуси сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих ВС в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Напомним, что Евросоюз назвал режим Лукашенко соагрессором в войне РФ против Украины.

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БеларусьГенштаб ВСУВойна России против Украины