Беларусь сохраняет признаки готовности к широкомасштабному участию в войне против Украины

Военно-политическое руководство Республики Беларусь сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих вооруженных сил в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ за 8 марта

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - добавили в Генеральном штабе.

В Генштабе рассказали, что сейчас произошла частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО (Сил специальных операций ВС Беларуси.

Ранее в Генштабе также заявили, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.

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