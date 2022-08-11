UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты хотят "мобилизовать" еще 8 тысяч жителей ОРЛО, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины. Планирует "призвать" 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

С целью комплектования подразделений мобилизационного резерва 2 АК российских оккупационных войск, Россия готовит новую волну принудительной "мобилизации" в ОРЛО.

"По имеющимся данным российская оккупационная администрация планирует призвать во время текущей волны "мобилизации" 8 тысяч человек. Это фактически население небольшого районного центра", - заявил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе, оккупанты начали отправлять жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация