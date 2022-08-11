Оккупанты хотят "мобилизовать" еще 8 тысяч жителей ОРЛО, - Генштаб

Россия продолжает принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины. Планирует "призвать" 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"По имеющимся данным российская оккупационная администрация планирует призвать во время текущей волны "мобилизации" 8 тысяч человек. Это фактически население небольшого районного центра", - заявил Громов.

С целью комплектования подразделений мобилизационного резерва 2 АК российских оккупационных войск, Россия готовит новую волну принудительной "мобилизации" в ОРЛО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе, оккупанты начали отправлять жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".

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