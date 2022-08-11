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Окупанти хочуть "мобілізувати" ще 8 тисяч мешканців ОРЛО, - Генштаб

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях України. Планує "призвати" 8 тисяч чоловіків в ОРЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

З метою комплектування підрозділів мобілізаційного резерву 2 АК російських окупаційних військ, Росія готує нову хвилю примусової "мобілізації" в ОРЛО.

"За наявними даними російська окупаційна адміністрація планує призвати під час поточної хвилі "мобілізації" 8 тисяч осіб. Це фактично населення невеликого районного центру", - заявив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі, окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу".

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