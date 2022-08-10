ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Среда 10 августа 2022 11:29
Жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (фото) Фото: жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В захваченном россиянами Мариуполе проходит скрытая мобилизация. Оккупанты начали присылать жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Указано, что мариупольцы начали получать СМС-ки с якобы предложением работы в "новом подразделении".

Впрочем, как отмечают в горсовете, на самом деле людей просто собирают и отправляют на фронт, как это делали и в оккупированном Донецке.

"Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать по своим пропагандистским каналам. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.

В горсовете призвали мариупольцев не вестись на такие или иные предложения от оккупантов.

"Уезжайте из города и не воюйте на стороне тех, кто принес в наш дом войну", - обращаются в сообщении к гражданам.

Жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (фото)

Фото: жители Мариуполя начинают получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации (/t.me/mariupolrada)

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк