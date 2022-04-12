Оккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в северных районах Украины продолжаются работы по разминированию. Российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч взрывоопасных предметов, которые не взорвались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

Глава государства отметил, что каждый день обезвреживаются по несколько тысяча таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улицах, полях и машинах.

Зеленский отметил, что российские военные делали все для того, чтобы возвращение украинцев домой было небезопасным.

"Украина - одна из самых загрязненных минами стран мира. Я считаю, что это должно рассматриваться как военное преступление. Они хотели убить как можно больше людей даже после отступления. Без соответствующих приказов они бы этого не делали", - заявил президент.