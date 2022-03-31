В Тростянце российские войска заминировали кладбище, - глава Сумской ОВА
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что отступающие российские войска заминировали многие объекты инфраструктуры, дороги. Оккупанты даже оставили растяжки на местном кладбище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Дмитрия Живицкого.
"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминированных объектов, много заминированных полей, обочин дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище. К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку", - отметил Живицкий.
Он также сообщил, что собака спасла жизнь своей хозяйке. Домашнее животное побежало по дороге вперед и тоже попала в растяжку и взорвалось. Этим собака уберегла жизнь жительнице громады.
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