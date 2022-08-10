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Оккупанты в Херсонской области придумали способ как заставить аграриев сотрудничать

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Среда 10 августа 2022 14:51
Оккупанты в Херсонской области придумали способ как заставить аграриев сотрудничать Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российской военные анонсировали пропускную систему для перевозки сельхозпродукции по территории оккупированной Херсонской области. Планируют таким образом заставить аграриев сотрудничать с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

По словам Соболевского, оккупанты планируют заставить фермеров перерегистрировать бизнес в юрисдикцию России.

В то же время как отметил Соболевский, это создает очередной инструмент коррупционного влияния на аграриев области.

"Заблокировав таким образом логистику для аграриев, их заставляют либо сотрудничать, либо приостановить свою деятельность", - пишет чиновник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия планирует "присоединить" захваченную часть Николаевской области к Херсонской.

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Российская Федерация Украина Херсонская область
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