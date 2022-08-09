РФ хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской: что это значит

Фото: оккупанты в Херсоне заявили об "админреформе" (facebook com Оленка Краснокутська)

Российские оккупанты намерены "присоединить" захваченную часть Николаевской области к Херсонской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявила так называемая "замглавы временной администрации" Херсонской области Екатерина Губарева, захваченные пункты Николаевской области будут административно "присоединены" к Херсонской. По ее словам, это нужно якобы для "упрощения социальных услуг".