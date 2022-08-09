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РФ хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской: что это значит

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 09 августа 2022 19:45
РФ хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской: что это значит Фото: оккупанты в Херсоне заявили об "админреформе" (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты намерены "присоединить" захваченную часть Николаевской области к Херсонской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявила так называемая "замглавы временной администрации" Херсонской области Екатерина Губарева, захваченные пункты Николаевской области будут административно "присоединены" к Херсонской.

По ее словам, это нужно якобы для "упрощения социальных услуг".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты после обстрела Антоновского моста начали вывозить семьи из оккупированного Херсона.

Также стало известно, что в Херсонской области россияне похищают местных жителей, которые пользуются украинской гривной.

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Херсонская область Николаевская область
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