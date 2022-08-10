Окупанти в Херсонській області придумали спосіб як примусити аграріїв співпрацювати

Російській військові анонсували пропускну систему для перевезення сільгосппродукції територією окупованої Херсонської області. Планують таким чином змусити аграріїв співпрацювати з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За словами Соболевського, окупанти планують змусити фермерів перереєструвати бізнес в юрисдикцію Росії. Водночас як зауважив Соболевський, це створює черговий інструмент корупційного впливу на аграріїв області. "Заблокувавши таким чином логістику для аграріїв, їх примушують або співпрацювати, або припинення своєї діяльності", - пише чиновник.