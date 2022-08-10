Окупанти в Херсонській області придумали спосіб як примусити аграріїв співпрацювати
Російській військові анонсували пропускну систему для перевезення сільгосппродукції територією окупованої Херсонської області. Планують таким чином змусити аграріїв співпрацювати з Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
За словами Соболевського, окупанти планують змусити фермерів перереєструвати бізнес в юрисдикцію Росії.
Водночас як зауважив Соболевський, це створює черговий інструмент корупційного впливу на аграріїв області.
"Заблокувавши таким чином логістику для аграріїв, їх примушують або співпрацювати, або припинення своєї діяльності", - пише чиновник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія планує "приєднати" захоплену частину Миколаївської області до Херсонської.
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