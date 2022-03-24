Оккупанты в Харьковской области похищают детей для шантажа

В Харьковской области российские оккупанты организовывают похищение детей у местных жителей. Делают это для шантажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Как отмечают в Госпогранслужбе, оккупанты склонили коллаборантов к похищению детей у жителя одного из городов Харьковской области. Российским военным донесли, что мужчина владеет оружием, которую собирал с мест боевых действий.

"Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец как раз выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука", - пишет пресс-служба.

Коллаборанты начали звонить мужчине и шантажировать его. Отец детей признался в том, что у него есть только один автомат, который он готов отдать за детей.

"Вражеские прихвостни ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться", - добавляет пресс-служба.