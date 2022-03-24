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Оккупанты воруют тракторы у аграриев в Черниговской области

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 20:17
Оккупанты воруют тракторы у аграриев в Черниговской области Фото: оккупанты воруют тракторы у аграриев в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные похищают тракторы у аграриев в Черниговской области. Они необходимы оккупантам для того, чтобы эвакуировать подбитую технику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"В некоторых населенных пунктах Черниговской области, которые временно заняты оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов", - пишет пресс-служба.

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