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Окупанти в Харківській області викрадають дітей для шантажу

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Четвер 24 березня 2022 21:13
Окупанти в Харківській області викрадають дітей для шантажу Фото: окупанти в Харківській області викрадають дітей для шантажу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області російські окупанти організовують викрадення дітей у місцевих мешканців. Роблять це для шантажу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як відзначають у Держприкордонслужби, окупанти схилили колаборантів до викрадення дітей у жителя одного з міст Харківської області. Російським військовим донесли, що чоловік володіє зброєю, яку збирав з місць бойових дій.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука", - пише пресслужба.

Колаборанти почали телефонувати чоловіку й шантажувати його. Батько дітей зізнався у тому, що в нього є лише один автомат, який він готовий віддати за дітей.

"Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти викрадають трактори в аграріїв у Чернігівській області, щоб евакуювати підбиту техніку.

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