Окупанти в Харківській області викрадають дітей для шантажу
В Харківській області російські окупанти організовують викрадення дітей у місцевих мешканців. Роблять це для шантажу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Як відзначають у Держприкордонслужби, окупанти схилили колаборантів до викрадення дітей у жителя одного з міст Харківської області. Російським військовим донесли, що чоловік володіє зброєю, яку збирав з місць бойових дій.
"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука", - пише пресслужба.
Колаборанти почали телефонувати чоловіку й шантажувати його. Батько дітей зізнався у тому, що в нього є лише один автомат, який він готовий віддати за дітей.
"Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти викрадають трактори в аграріїв у Чернігівській області, щоб евакуювати підбиту техніку.
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