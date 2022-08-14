Оккупанты на Харьковском направлении провалили разведку боем и отступили, - Генштаб

Оккупанты пытались провести разведку боем в районе Питомника под Харьковом, понесли потери и отошли. Также россияне предприняли несколько попыток наступления на Донбассе, но вынуждены были отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории РФ.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА. Войска РФ нанесли авиационные удары возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили.

На Донецком направлении оккупанты обстреливали подразделения ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вели воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские войска нанесли авиаудары близ Спорного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от воинов ВСУ, прибегли к бегству. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны. Нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины, также совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, но потерпел огненное поражение. Оккупанты вели наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имели и отошли. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Войска противника вели штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имели, отошли. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Также зафиксирована попытка ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения враг отошел. Войска РФ ведут наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.