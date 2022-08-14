Окупанти на харківському напрямку провалили розвідку боєм і відступили, - Генштаб

Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районі розплідника під Харковом, зазнали втрат і відійшли. Також росіяни зробили кілька спроб наступу на Донбасі, але змушені були відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує обстріли зі ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території РФ.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вогняне ураження зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БПЛА. Війська РФ завдали авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та розплідника. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

На Слов'янському напрямку противник виробляв вогняне ураження з танків і реактивної артилерії недалеко від Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали підрозділи ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об'єктів критичної інфраструктури вели повітряну розвідку БПЛА.

На Краматорському напрямку російські війська завдали авіаударів поблизу спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від воїнів ЗСУ, вдалися до втечі. Штурмовими діями ворог намагався поліпшити тактичне становище недалеко від спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дар'ївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини, також здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, але зазнав Вогняної поразки. Окупанти вели наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мали і відійшли. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, крім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар'їнки. Війська противника вели штурмові дії в напрямках Красногорівки і Пісків, успіху не мали, відійшли. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському і Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли зі ствольної і реактивної артилерії і танків уздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Також зафіксована спроба ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження ворог відійшов. Війська РФ ведуть наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув і активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БПЛА. Здійснював обстріли зі ствольної і реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.