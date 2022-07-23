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Оккупанты грабят пасеки и покупают БПЛА. Новый перехват ГУР

Фото: оккупанты грабят пасеки и покупают БПЛА (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупантам приходится выводить из Украины несколько батальонов из-за высоких потерь. Также они сами покупают себе БПЛА, грабя пасеки в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват Главного управления разведки.

"Теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкреплений. На сегодняшний день из них осталось максимум 500", - говорит он.

Также, оккупант жалуется на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.

"Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды - бам. Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная. Все что в телевизоре говорят, это все е... (неправда), что у нас потери минимальны. У нас здесь комбриг мед продавал и беспилотники покупал. 20 бочек меда 200 литровых продал. 4 беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. йо… (очень много)", - добавил он.

Ранее из перехвата разговора оккупанта стало известно, что среди российских подразделений процветает анархия и коррупция, поэтому многие отказываются воевать и хотят вернуться в РФ.

Также российский солдат в перехваченном разговоре признался в огромных потерях армии. Он рассказал, что из его роты в живых остались лишь 10 человек.

Кроме того, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

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