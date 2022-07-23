Окупанти скаржаться на нову артилерію ЗСУ. Перехоплення від розвідки

"Тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500", - каже він.

Також, окупант скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.

"Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200 літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)", - додав він.