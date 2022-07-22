ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Со ста осталось десять". Оккупант признался об огромных потерях российской армии, - ГУР

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 15:57
"Со ста осталось десять". Оккупант признался об огромных потерях российской армии, - ГУР Фото: оккупанты жалуются на значительные потери российской армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский солдат в перехваченном разговоре признался об огромных потерях армии. Он рассказал, что из его роты в живых остались лишь 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупант рассказал подруге, что они уничтожили вышки мобильной связи, чтобы местное население не могло передавать ВСУ данные о перемещении вражеских войск.

Также российский военнослужащий жалуется на значительные потери в живой силе и технике.

"У нас из роты десять человек осталось. Было 107, осталось 10. Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов полегли. Все двухсотые. Мы вытаскивали - полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох... (много), танков роз... (уничтоженных) дох... (много), всего дох... (много). Я тебе серьезно говорю", - сказал оккупант.

Напомним, в недавнем перехваченном разговоре оккупант жаловался на коррупцию и анархию в подразделениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет