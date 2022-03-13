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Оккупанты готовятся к диверсиям на путях гуманитарных грузовиков и военной помощи

Автор: Сергей Пышкин

Российские военные могут прибегнуть к очередным диверсиям. В частности, на путях передвижения гуманитарных грузовиков и военной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Волынском направлении возможность совершения диверсий на военных объектах.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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