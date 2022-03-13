Окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок та військової допомоги

Російські військові можуть вдатися до чергових диверсій. Зокрема, на шляхах пересування гуманітарних вантажівок та військової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Волинському напрямку є можливість здійснення диверсій на військових об’єктах.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.