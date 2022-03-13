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Окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок та військової допомоги

Автор: Сергій Пишкін

Російські військові можуть вдатися до чергових диверсій. Зокрема, на шляхах пересування гуманітарних вантажівок та військової допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Волинському напрямку є можливість здійснення диверсій на військових об’єктах.

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