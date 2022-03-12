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На Волынском направлении возможны диверсии на военных и гражданских объектах, - Генштаб

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Волынская область, Суббота 12 марта 2022 18:56
На Волынском направлении возможны диверсии на военных и гражданских объектах, - Генштаб Фото: на Волынском направлении возможны диверсии на военных и гражданских объектах (mill / ru)
Автор: Мария Кучерявец

На Волынском направлении есть возможность совершения диверсий на военных объектах. Кроме того, угроза сохраняется и для гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Волынском направлении сохраняется угроза совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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