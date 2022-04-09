Оккупанты готовят возможные диверсии в Мариуполе и Изюме, - Генштаб

Российские военные сосредоточили усилия в направлении Мариуполя и Изюма. Сейчас высока вероятность диверсий в этих городах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что диверсии будут нацелены на объекты транспортной инфраструктуры Мариуполя и Изюма.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные сегодня обстреляли жилой дом на севере Харькова. В результате бомбардировки никто не погиб.

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