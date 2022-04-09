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Окупанти готують можливі диверсії в Маріуполі та Ізюмі, - Генштаб

Фото: окупант готує можливі диверсії в Маріуполі та Ізюмі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. Наразі є висока ймовірність диверсій в цих містах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що диверсії будуть націлені на об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя та Ізюма.

"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові сьогодні обстріляли житловий будинок на півночі Харкова. Внаслідок бомбардування ніхто не загинув.

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