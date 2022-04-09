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Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 17:52
Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове Фото: оккупанты бомбили жилой дом в Харькове (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты попали в жилой дом на севере Харькова. На месте взрыва образовалась 5-метровая воронка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

В результате обстрела в одном из подъездов разрушено перекрытие между этажами, а квартиры обрушились внутрь.

Согласно предварительным данным спасателей, погибших нет. Из-под завалов достали семь человек, которые получили незначительные травмы.

Очевидцы сообщают, что видели снаряд, который падал с неба на парашютах.

Фото: оккупанты бомбили жилой дом в Харькове (t.me/suspilnekharkiv)

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