ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты готовят возможные диверсии в Мариуполе и Изюме, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 19:01
Оккупанты готовят возможные диверсии в Мариуполе и Изюме, - Генштаб Фото: оккупант готовит возможные диверсии в Мариуполе и Изюме (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные сосредоточили усилия в направлении Мариуполя и Изюма. Сейчас высока вероятность диверсий в этих городах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что диверсии будут нацелены на объекты транспортной инфраструктуры Мариуполя и Изюма.

"Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные сегодня обстреляли жилой дом на севере Харькова. В результате бомбардировки никто не погиб.

Война России против Украины длится сорок пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну