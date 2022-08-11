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Оккупанты могут взорвать ЗАЭС, тогда авария в Чернобыле будет "цветочками", - Данилов

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Украина, Четверг 11 августа 2022 21:13
Оккупанты могут взорвать ЗАЭС, тогда авария в Чернобыле будет "цветочками", - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Последствия этого будут намного хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова на Радио НВ.

Данилов заявил, что в ядерная катастрофа на Запорожской АЭС будет больше, чем взрыв на Чернобыльской станции.

"Это крупнейшая АЭС в Европе, там шесть энергоблоков стоит. А что мы должны сегодня делать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали туда технику. Если мы сейчас начнем "решать с ними отношения", то существует вероятность, что они примут решение ее взорвать". - заявил Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что в мире не хотят заниматься решением этой проблемы и МАГАТЭ "куда-то делась". Однако в Украине понимают, что можно сделать, чтобы этой проблемы не было.

Напомним, что ситуация на ЗАЭС обостряется, российские войска в четвертый раз обстреляли станцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятна радиационная авария на ЗАЭС аналогична применению ядерного оружия.

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