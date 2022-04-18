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Оккупанты готовят провокационные обстрелы Херсона. Хотят обвинить ВСУ

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 15:24
Оккупанты готовят провокационные обстрелы Херсона. Хотят обвинить ВСУ Фото: оккупанты готовят провокационные обстрелы Херсона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные готовят провокационные обстрелы по территории Херсона. Могут обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

"Готовясь к референдуму в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокационные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создании негативного имиджа украинской власти", - пишет пресс-служба.

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