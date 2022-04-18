Окупанти готують провокативні обстріли Херсону. Хочуть звинуватити ЗСУ
Фото: окупанти готують провокативні обстріли Херсону (Getty Images)
Російські військові готують провокативні обстріли по території Херсону. Можуть звинуватити у цьому Збройні сили України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".
"Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України і створенні негативного іміджу української влади", - пише пресслужба.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.