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Оккупанты готовят провокации. Ждем прекращения огня для эвакуации, - глава Сумской ОВА

Автор: Анна Шиканова

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты хотят устроить провокации на своей территории. Также он объяснил, почему из Сум не могут сейчас эвакуировать граждан, в том числе и иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Живицкого, россияне собрали автобусы возле Суджа, жителей этого населенного пункта, бабушек и детей – для создания провокационной картинки об эвакуации жителей города Сумы. Якобы это будут эвакуированы украинцы и они якобы хотят попасть на территорию РФ.

"Запомните россияне. Ни один украинец не перейдет границу в сторону врага. Никакие гуманитарные конвои от вас мы принимать не будем. Все попытки заехать в область со стороны РФ будут восприниматься как дальнейшая попутка оккупации", - подчеркнул глава ОВА.

Также он объяснил, почему нет возможности сейчас эвакуировать местных жителей, в том числе и иностранных студентов. Он отметил, что сейчас в Сумах ждут решение о прекращении огня и организации "зеленых коридоров" в результате переговоров.

В Сумах ждут этой возможности женщины, дети, пожилые люди, люди с проблемами здоровья и беременные.

"Никакие студенты не выезжают за границу, они не могут этого сделать. И если такое происходит, то это будет рассматриваться как нарушение украинского законодательства", - подчеркнул Живицкий.

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