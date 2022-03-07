Окупанти готують провокації. Чекаємо припинення вогню для евакуації, - глава Сумської ОВА

За словами Живицького, росіяни зібрали автобуси біля Суджа, жителів цього населеного пункту, бабусь і дітей – для створення провокаційної картинки про евакуацію жителів міста Суми. Нібито це будуть евакуйовані українці І вони нібито хочуть потрапити на територію РФ.

"Запам'ятайте росіяни. Жоден українець не перейде кордон у бік ворога. Ніякі гуманітарні конвої від вас ми приймати не будемо. Всі спроби заїхати в область з боку РФ будуть сприйматися як подальша попутка окупації", - підкреслив глава ОВА.

Також він пояснив, чому немає можливості зараз евакуювати місцевих жителів, у тому числі й іноземних студентів. Він зазначив, що зараз в Сумах чекають рішення про припинення вогню та організації "зелених коридорів" в результаті переговорів.

У Сумах чекають цієї можливості жінки, діти, літні люди, люди з проблемами здоров'я та вагітні.

"Ніякі студенти не виїжджають за кордон, вони не можуть цього зробити. І якщо таке відбувається, то це буде розглядатися як порушення українського законодавства", - підкреслив Живицький.

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