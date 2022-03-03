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Оккупанты готовят очередную провокацию. Планируют обстрелять территорию России

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты могут обстрелять собственную территорию для провокации. Планируют обвинить в этом Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Тревожные сообщения: россияне могли направить реактивные системы залпового огня у приграничного российского поселка Поповка на свою территорию", - пишет Кулеба.

Также министр отметил, что оккупанты могут провести операцию под флагом Украины, чтобы после этого обвинить нашу страну.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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